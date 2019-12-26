Симферополь, , 16:40 — REGNUM Китайские инвесторы рассматривают возможность запуска круиза вдоль черноморского побережья. Об этом 26 декабря на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель госкомитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Они сейчас изучают вопрос покупки круизного лайнера, который бы курсировал вдоль черноморского побережья Краснодарского края и Крыма. Компания не бедная, каждый год отправляют из Китая до пяти миллионов туристов, поэтому в Крыму они видят большую перспективу», — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что инвесторам работать в Крыму нелегко из-за слишком забюрократизированной системы.

Читайте также: Инвесторам нелегко в Крыму — слишком много бюрократии: Аксёнов