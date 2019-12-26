Симферополь, 26 декабря 2019, 16:40 — REGNUM Китайские инвесторы рассматривают возможность запуска круиза вдоль черноморского побережья. Об этом 26 декабря на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель госкомитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что инвесторам работать в Крыму нелегко из-за слишком забюрократизированной системы.
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