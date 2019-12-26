Москва, , 16:34 — REGNUM О трёхпроцентном повышении окладов российским военнослужащим в 2020 г. и четырёхпроцентном — в 2021 г. сообщила 26 декабря заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью «Известиям».

Она уточнила, что также предусмотрена компенсация за съёмное жилье как офицерам, так и солдатам — контрактникам.

Шевцова «В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на три процента, а в октябре 2021 г. — ещё на четыре процента».

Представитель Минобороны РФ отметила, что министерство продолжает выполнять указ президента от 7 мая 2012 г. о поддержании денежного довольствия военнослужащих на уровне не ниже уровня оплаты труда работников организаций ведущих отраслей экономики.

Так, Шевцова рассказала о введении дополнительные выплат, которые производятся для военнослужащих. В частности, о надбавках таким категориям как водители категорий С, D и СЕ, стрелки, снайперы, старшие сапёры.

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