Ульяновск, , 16:34 — REGNUM В Ульяновской области планируют принять закон, предусматривающий организацию пунктов деревообработки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы и цикличной экономики региона по итогам заседания межведомственной комиссии по противодействию нелегальному обороту древесины.

В ведомстве отметили, что в настоящее время министерством разрабатывается закон об организации деятельности пунктов приёма и переработки древесины на территории Ульяновской области. Чиновники уверены, что он поможет усилить контроль в области охраны окружающей среды и природопользования, предотвращения незаконного оборота древесины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области создаётся первое региональное государственное автономное учреждение — «Карсунский лесхоз». Оно займётся всеми основными видами лесохозяйственных работ, а одной из продукций лесхоза станут пиломатериалы.

Напомним, в лесничествах регионах в ходе патрулирования в январе-ноябре выявлено 318 нарушений, в том числе 78 случаев незаконной рубки. Нанесённый ущерб оценивается в 38 851,4 тыс. рублей.

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