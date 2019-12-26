Пекин, , 16:29 — REGNUM Мегаполис центрального подчинения Чунцин (бывший восток юго-западной провинции Сычуань) и Чандэ в провинции Хунань в центральном Китае соединены запущенной в эксплуатацию высокоскоростной железнодорожной магистралью (ВСМ) протяженностью в 335 км, сообщает 26 декабря Синьхуа.

На сданном участке имеются семь станций, а сама новая магистраль становится частью стратегической ВСМ, соединяющей Чунцин и Чанша, административный центр Хунани, с городом Сямэнь восточной приморской провинции Фуцзянь.