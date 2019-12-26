Душанбе, , 16:26 — REGNUM С сентября 2020 года в Таджикистане повысятся пенсии, стипендии и зарплаты. Такое обещание дал глава государства Эмомали Рахмон в ежегодном послании парламенту сегодня, 26 декабря.

Он заверил, что в указанный срок заработная плата бюджетников увеличится на 15%, зарплаты сотрудников правоохранительных органов вырастет на 10%. Что же касается увеличения размеров пенсий и стипендий, то они должны быть повышены на 15%.

Кроме того, Эмомали Рахмон рекомендовал увеличить на 50% пенсии инвалидам, младше 18 лет.

По данным президента, на сегодня в Таджикистане насчитывается 700 тысяч пенсионеров.

Напомним, что в настоящее время средний размер пенсий по возрасту у мужчин составляет порядка 38 долларов в эквиваленте, а у женщин и того меньше — 27 долларов.