Евпатория, Крым, 26 декабря 2019, 16:22 — REGNUM Запуск поездов в курортные города Крыма Евпаторию и Феодосию состоится летом 2020 года. Об этом журналистам 26 декабря заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Утром 25 декабря в Севастополь прибыл первый именной состав «Таврия».
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