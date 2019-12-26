Евпатория, Крым, , 16:22 — REGNUM Запуск поездов в курортные города Крыма Евпаторию и Феодосию состоится летом 2020 года. Об этом журналистам 26 декабря заявил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

«Идущие в Крым поезда смогут двигаться не только в Севастополь и Симферополь, но и в остальные города полуострова, где есть железнодорожное сообщение. В курортные Евпаторию и Феодосию, например, в 2020 году, поскольку к ним ведут ветки, отходящие от основной железнодорожной магистрали», — отметил Гоцанюк.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Утром 25 декабря в Севастополь прибыл первый именной состав «Таврия».

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