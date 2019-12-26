Москва, , 16:16 — REGNUM Средняя цена на литр бензина в России за неделю с 17 по 23 декабря выросла в среднем на две копейки и составила 44,68 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот же период подорожало в среднем на четыре копейки — до 47,72 рубля за литр.

По состоянию на 23 декабря средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,24 рубля, марки АИ-95 — 45,76 рубля, марки АИ-98 — 51,77 рубля.

В течение недели рост цен на бензин наблюдался в 26 центрах субъектов Федерации, наибольший рост показателя отмечен в Хабаровске и Уфе — на 0,4%. Снижение цен на зафиксировано в Севастополе, Астрахани и Кемерово — на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге за отчётный период цены на бензин в среднем не изменились.

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