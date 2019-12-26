Симферополь, , 16:14 — REGNUM Мост на улице Гагарина в Симферополе полностью отремонтируют намного позже изначально заявленных сроков — к марту 2020 года — из-за необходимости замены всех его балок. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 декабря в министерстве транспорта РК.

«Балки все требуют замены. Данное решение поддержано со стороны министерства транспорта и реализовывается администрацией», — заявил министр транспорта РК Сергей Карпов.

По его словам, в качестве временных мер, по мосту могут частично открыть движение легкового транспорта, если инженеры разрешать использовать старые балки.

Как сообщало ИА REGNUM, мост на Гагарина в Симферополе закрыли 30 ноября на капитальный ремонт, который должен был завершиться 15 декабря. Однако в ходе работ было обнаружено, что балки моста находятся в плохом состоянии и требуют замены.

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