Москва, , 16:05 — REGNUM Глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил несколько вариантов решения проблемы дороговизны электроэнергии для села.

«Очень важно, что на таком самом высоком уровне вы обозначили проблему тарифов на электроэнергию. Это тема, которая сегодня всех волнует, она везде звучит», — отметил Неверов в ходе заседания Госсовета.

Парламентарий указал на то, что тема неоднократно обсуждалась с главой Минэнерго Александром Новаком.

«Здесь могут быть разные направления, в том числе и увеличение доли энергии, выработанной с применением альтернативных инструментов энергоснабжения. Также можно обсудить вопросы путем выделения сельхозпроизводителей в отдельную группу потребителей электрической энергии, особенно мелких. Почему? Потому что, конечно, они становятся неконкурентными. 30% себестоимости, в два раза больше тарифы — это совершенно невозможно будет свести концы с концами», — рассуждает Неверов.

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