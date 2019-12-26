Москва, , 15:54 — REGNUM Рубль 26 декабря не торопится дешеветь относительно ведущих валют, хотя только за декабрь темпы его укрепления превысили темпы укрепления наиболее крепких валют стран с развивающейся экономикой, если их оценивать с января, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Доллар по-прежнему оценивается ниже 62,00 руб. (61,75 руб. после полудня), евро — около 68,50 руб. С учетом отсутствия макроэкономических публикаций и второго в связи с Рождеством выходного в Европе подобная ситуация может сохраниться вплоть до конца дня.

Лишь в случае отрицательной корректировки на фондовом рынке США вечером, вероятность чего низка, либо 27 декабря с публикацией данных по коммерческим запасам от минэнерго США участники рынка могут получить стимул для фиксации прибыли по «длинным» позициям по рублю.

Пока же рынок поддерживает больше психологически предстоящая в понедельник уплата налога на прибыль и сохраняющийся оптимизм на мировых рынках. При этом в отсутствие аукциона ОФЗ рынок не «замечает» в условиях низкой ликвидности покупки валюты Банком России.

Несмотря на назревшую коррекцию, для изменения тренда по рублю в сторону укрепления должны появиться более серьезные основания. Банк России на заседании 13 декабря пообещал продолжить смягчение монетарной политики в I полугодии 2020 года, что в условиях сохранения позитивной внешней конъюнктуры будет способствовать сохранению притока капитала в России.

Это вынуждает не исключать, что в 2020 году при сохранении сложившегося статус-кво рекорды рубля в 2019 году будут обновлены», — пояснил эксперт.

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