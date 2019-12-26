Москва, , 15:54 — REGNUM Рейтинг самых популярных в России новых автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) по средневзвешенной цене от 4 до 5 млн рублей составили специалисты аналитического агентства «Автостат».

Возглавил список немецкий кроссовер Volkswagen Touareg, чьи продажи за период с января по октябрь на российском авторынке составили 4585 экземпляров. При этом средняя цена этого авто в России — 4 млн 373 тыс. рублей.

На втором месте оказался также «немец» — Mercedes-Benz GLC, продажи которого за отчетный период равны 3890 единицам. Средневзвешенная цена этой модели составляет 4 млн 061 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров Audi Q7 (2396 ед.), а его средняя стоимость — 4 млн 948 тыс. рублей.

Далее в этом списке идут: Volvo XC 90 (1580 ед.; 4 млн 628 тыс. руб.), Porsche Macan (1265 ед.; 4 млн 185 тыс. рублей), Land Rover Range Rover Velar (1101 ед.; 4 млн 710 тыс. руб.).

Напомним, топ самых популярных на российском авторынке кроссоверов и внедорожников по средневзвешенной цене от 2,5 до 3 млн рублей возглавил кроссовер Hyundai Santa Fe.

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