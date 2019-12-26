Москва, , 15:49 — REGNUM В России в сельской местности могут начать создавать территорий опережающего развития (ТОР). С предложением наделить такими полномочиями Минсельхоз РФ выступил на заседании Госсовета губернатор Алтайского края Виктор Томенко, сообщается на сайте Кремля.

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По его словам, также нужно решать вопросы кадрового обеспечения АПК. Успешное решение проблемы развития сельских территорий напрямую зависит от компетентности органов местной власти.

Кроме того, губернатор предложил разработать специальную программу по развитию кадрового потенциала органов местного самоуправления сельских территорий, которая станет катализатором социально-экономического развития на селе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что одна из самых острых проблем на селе — это уровень и качество первичного звена здравоохранения.

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