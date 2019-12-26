Москва, 26 декабря 2019, 15:45 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил гарантировать в торговых сетях полки для местных сельхозпроизводителей.
«Давайте гарантируем в торговых сетях хотя бы 20% полок для местных сельхозпроизводителей», — предложил Жириновский в ходе заседания госсовета.
Он отметил опыт губернатора Смоленской области Алексея Островского, который в регионе построил новый рынок «Смоляне для смолян», там торгую только местные производители.
«Но нигде этот положительный опыт не показывают. Зато на большинстве рынков в стране одни нерусские торгуют. И какой результат?» — задает он вопрос.