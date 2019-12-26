Сеул, , 15:44 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines запустила прямой рейс в Австралию. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новый рейс по маршруту Инчхон — Мельбурн будет осуществляться один раз в неделю (по четвергам) с 26 декабря 2019 года по 20 февраля 2020 года.

В компании надеются, что данный рейс позволит упростить перелеты из Южной Кореи в Австралию, а также поспособствует притоку туристов в регион.

Напомним, что в июне текущего года компания также запустила прямой рейс по маршруту Инчхон — Каир (Египет), а в октябре — Инчхон — Лиссабон (Португалия).