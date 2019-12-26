Минск, , 15:40 — REGNUM В ходе состоявшегося 26 декабря совещания по кадровым вопросам Александр Лукашенко заявил, что в сфере производства крепких алкогольных напитков грядут непростые времена. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко анонсировал возможное изменение структуры управления этой отраслью, а именно — производства и продажи. Он указал на необходимость держать на контроле производство алкогольных напитков и табака, контролировать продажи на рыночных условиях. Государство должно нести ответственность за качество продукции, убеждён белорусский лидер.

«Государство ни в коем случае не может уйти из этой сферы: не дай бог, ослабим контроль — людей начнут спаивать паленой водкой, и они начнут гибнуть, как в некоторых соседних государствах», — заявил Лукашенко.

Кроме того, во время совещания Лукашенко сообщил, что бывший председатель госконцерна «Белгоспищепром» Александр Забелло покинул свой пост из-за коррупции в холдинге «Минск Кристалл Групп» — крупнейшем государственном производителе алкогольной продукции. С подробностями коррупционного преступления общественность официально не ознакомлена.

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Напомним, что в 2019 году из-за обвинений в коррупции до суда лишились своих должностей многие чиновники, руководители учреждений Минздрава и других госорганизаций. В частности, за взятки был арестован бывший начальник Службы безопасности президента — зампред белорусского Совбеза Андрей Втюрин. Его непосредственный начальник Станислав Зась при этом отправлен не в провинцию, как Забелло, а на должность генсека ОДКБ.

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