Калининград, 26 декабря 2019, 15:23 — REGNUM В Москве подписано соглашение о привлечении иностранных инвесторов к строительству мусоросортировочного комплекса в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение подписали министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Тагир Ситдеков.
К 2024 году в Калининградской области планируется довести долю обрабатываемых твердых коммунальных отходов до 91% и утилизировать не менее 18% таких отходов. После запуска в 2023 году комплекс должен обеспечивать обработку всех отходов, образующихся в Калининграде, и утилизацию не менее половины этого объема.