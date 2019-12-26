Калининград, , 15:23 — REGNUM В Москве подписано соглашение о привлечении иностранных инвесторов к строительству мусоросортировочного комплекса в Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства. Соглашение подписали министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Тагир Ситдеков.

«Для нашего региона вопрос захоронения твердых коммунальных отходов и в целом экологическая повестка — одна из самых острых в общественном сознании. Поэтому мы крайне рады тому, что первыми в России запускаем концессию в сфере обращения с отходами», — сказал после подписания соглашения Алиханов.

К 2024 году в Калининградской области планируется довести долю обрабатываемых твердых коммунальных отходов до 91% и утилизировать не менее 18% таких отходов. После запуска в 2023 году комплекс должен обеспечивать обработку всех отходов, образующихся в Калининграде, и утилизацию не менее половины этого объема.