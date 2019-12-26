Москва, , 15:16 — REGNUM Поставки газа по экспортному трубопроводу «Турецкий поток» начнутся в течение следящих нескольких дней. Об этом 26 декабря рассказал председатель совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе предновогоднего селекторного совещания, его слова приводит пресс-служба компании.

«Через несколько дней мы с вами начинаем поставки газа по морскому газопроводу «Турецкий поток» и впереди у нас завершение строительства «Северного потока — 2», — заявил глава «Газпрома».

Также он отметил, что новые морские газопроводные магистрали будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы и помогут данному региону в достижении экологических целей.

Отметим, официальная церемония открытия газопровода «Турецкий поток» запланирована на 8 января 2020 года, и в ней предполагается участие президентов России и Турции.