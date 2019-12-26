Москва, , 15:09 — REGNUM Производство экологически чистых продуктов питания может стать конкурентным преимуществом России на глобальных рынках. Об этом сегодня, на заседании Госсовета заявил президент России Владимир Путин.

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Глава государства подчеркнул, что производство и продвижение продуктов под российским «зелёным» брендом — «это мировая тенденция».

«Экологически чистое, качественное и безопасное продовольствие таким может быть на глобальных рынках для нас, и его безусловные конкурентные преимущества нужно усиливать», — отметил российский лидер.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года Росстандарт утвердил первые шесть национальных стандартов на «зеленую» продукцию. Их разработало и подготовило Роскачество вместе с научными и отраслевыми объединениями в рамках поручения президента РФ о создании отечественных защищенных брендов.

Первые утверждённые стандарты касаются, в частности, терминов и определений сельхозпродукции и сырья с улучшенными экологическими характеристиками, общих требований к ним, оценки соответствия, а также производства, транспортировки и хранения такой продукции. Также созданы стандарты о минеральных удобрениях и определении в них ряда химических элементов и соединений.

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