Пекин, , 15:09 — REGNUM В китайских дилерских центрах Toyota появились кроссоверы Toyota Wildlander на базе RAV4 пятого поколения. Об этом сообщается на сайте AutoTimesNews.

Старт продаж новинки намечен на апрель 2020 года, а пока в дилерские центры приходят первые тестовые экземпляры автомобиля. Обновленная версия Toyota RAV4 имеет иные бамперы, фирменную решётку радиатора сложной формы и модернизированную оптику.

При этом у новинки такие же размеры, как и у базового авто: длина равна 4 600 мм, а колесная база составляет 2 690 мм.

В качестве агрегата у Wildlander может быть либо «атмосферник» мощностью 171 л. с. рабочим объёмом 2 л, либо гибридная силовая установка на базе электромотора производительностью 222 л. с. Двигатели агрегатируются с вариатором.

В новинке есть системы автоматического торможения и удержания полосы движения и адаптивный круиз-контроль.

Напомним, 23 декабря 2019 года на предприятии Toyota Motomachi в Японии собрали последний экземпляр модели Mark X. В честь данного события на заводе организовали мероприятие, в котором приняли участие 200 работников, включая руководителя предприятия Хироёси Нино.

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