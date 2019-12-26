Москва, , 14:58 — REGNUM Вероятность, что США заплатят Сирии за разграбление нефти, крайне мала, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя желание Сирии подать иск против США.

«Соединенные Штаты и их союзники с 2014 года проводят в Сирии военную операцию без разрешения властей страны. В данном контексте следует отметить два момента.

Несколько дней назад появилась информация, что Россия и Сирия начнут сотрудничество в нефтяной сфере. Лет пять назад в деловых новостях писали, что нефтяные запасы Сирии могут быть значительно больше официально озвученных цифр.

И для Обамы, и для Трампа, конечно, стала сюрпризом российская победа в Сирии, изначально в США были уверены, что законная власть в Дамаске падет. Теперь американцы получат судебную головную боль.

Таковы реальности современного многополярного мира. Хотя мне кажется, что вне зависимости от судебных решений, США вряд ли что-то заплатят сирийцам», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, советник президента Сирии Бусейна Шаабан завила, что власти рассматривают вопрос международного иска против США за разграбление нефтяных ресурсов страны.

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