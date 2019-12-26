Бишкек, , 14:57 — REGNUM Европейский союз предоставил правительству Киргизии грант в размере €8,05 млн (550 млн рублей) на поддержку сектора образования. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

В ведомстве отмечают, что это первая выплата по программе бюджетной поддержки образовательной сферы. Всего же Киргизия получит на эти цели €32 млн (2 млрд 189 млн рублей).

Эти деньги киргизские власти должны будут потратить на разработку информационной системы управления образованием, повышение качества образования и системы оценки достижений учащихся, продвижение многоязычного образования, улучшение управления госфинансами, а также на закупку учебников и установку интернета в школах.