Иваново, , 14:57 — REGNUM Вкладчики ивановского «Кранбанка», потерявшего лицензию в середине декабря, за три дня получили страховой возмещение на сумму около 3,7 млрд рублей, сообщили 26 декабря в пресс-службе госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Выплаты стартовали 23 декабря, на шестой рабочий день после наступления страхового случая. Банком-агентом выступает «Сбербанк.

"За первые три дня банком-агентом выплачено 3,7 млрд рублей или около 56% от страховой ответственности Агентства. Страховое возмещение получили 6,8 тыс. вкладчиков АО «Кранбанк», включая 180 юридических лиц», — уточнили в пресс-службе АСВ.

Между тем, в СМИ сообщают об очередях в ивановских отделениях Сбербанка в связи с выплатами.

Как сообщало ИА REGNUM, лицензия у «Кранбанка» была отозвана Банком России 13 декабря 2019 года. Согласно реестру обязательств АО «Кранбанк», сумма возмещения оценивается в 6,3 млрд рублей, за выплатами могут обратиться около 13,7 тыс. вкладчиков.

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