Бишкек, , 14:56 — REGNUM Смог в столице Киргизии не привел к значительному увеличению количества случаев легочных, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом на пресс-конференции заявил заведующий отделом министерства здравоохранения Алтай Толонбаев, передает «24.kg».

По его словам, анализ ситуации за последние пять лет показал, что загрязненный воздух преимущественно негативно влияет на здоровье людей из группы риска — пожилых людей, детей и беременных женщин.

«Но хочу сказать, что сегодня нельзя говорить о резком подъеме заболеваний», — подчеркнул Толонбаев.

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