26 декабря 2019 | Время чтения 16 мин

В уходящем году на конкурс «Лидеры России» подано свыше 233 тысяч заявок на конкурс из всех регионов России и 68 стран мира. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжского и Северо-Западного. Как проходит конкурс, и как изменились его правила в третьем сезоне — интервью генерального директора ИА REGNUM Алексея Комиссарова.

Москва, , 15:04 — REGNUM



Алексей Комиссаров Предоставлено пресс-службой АНО « Россия — страна возможностей»

Интервью генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова ИА REGNUM

Уважаемый Алексей Геннадиевич, 24 декабря были подведены итоги дистанционного этапа конкурса «Лидеры России 2020». В чем состоят качественные отличия третьего сезона от двух предыдущих?

Перед стартом новых сезонов каждого из проектов платформы «Россия — страна возможностей» мы всегда обсуждаем, что можно улучшить, дополнить, сделать интереснее и полезнее для конкурсантов. В этом нам помогает обратная связь от самих участников прошлых сезонов — их идеи, предложения, пожелания. Мы также привлекаем к этому обсуждению наших партнеров и профильных экспертов.

В третьем сезоне «Лидеров России» мы пошли на эксперимент — в дополнение к основному конкурсу запустили три профильные специализации — «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и Технологии». Запрос на это нововведение мы получили как от самих участников конкурса, которые хотели получить дополнительные возможности для самореализации в конкретных сферах, так и от наших партнеров, которые стремятся отобрать специалистов с определенным набором навыков и компетенций для своих отраслей. К слову, одним из инициаторов появления специализации «Здравоохранение» выступил член Наблюдательного совета конкурса «Лидеры России» Леонид Михайлович Рошаль (прим. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии). Он неоднократно подчеркивал, что отрасли необходима «свежая кровь», яркие, перспективные управленцы, которые готовы развивать здравоохранение, участвовать в реализации национального проекта, активно работать в регионах.

Как можно оценить первый опыт профессиональных треков? Какой из них в наибольшей степени оправдал надежды в части активности участников?

Каждый из треков по-своему уникален. Вместе с нашими партнерами мы разработали новые тесты для каждой специализации, продумали предложения для победителей — это и профильные наставники, и дополнительные возможности для обучения, и карьерные перспективы. Мы стремимся, чтобы специализации конкурса позволили не просто выявить талантливых управленцев в сферах науки, здравоохранения и финансов, но и предоставить им возможности продвижения по службе.

Если говорить о статистике, то отмечу, что наибольшую активность во время заявочной кампании проявили участники специализации «Финансы и Технологии» (61 737 заявок). На втором месте — «Наука» (22 272 регистрации) и затем «Здравоохранение» (9 746 заявок). Среди участников треков — врачи, преподаватели, научные сотрудники, ученые, финансисты.

По итогам дистанционного этапа в 8 региональных полуфиналов основного конкурса «Лидеры России» были приглашены 2988 конкурсантов из 83 регионов России. В полуфиналы треков, которые пройдут в Москве в марте 2020 года, по специализации «Здравоохранение» приглашено 332 человека, а по специализациям «Наука» и «Финансы и Технологии» — по 334 участника в каждую. Таким образом, у нас выросло общее количество полуфиналистов, а значит — конкурсанты получили больше возможностей для самореализации.

Как изменился в третьем сезоне состав экспертов конкурса?

С введением специализаций мы пригласили профильных экспертов для участия в разработке конкурсных процедур и заданий. Заказчиком трека «Здравоохранение» выступило Министерство здравоохранения России и лично министр Вероника Скворцова. Активное участие в работе над реализацией трека принимает заместитель Министра здравоохранения РФ Олег Салагай, который является победителем первого сезона конкурса «Лидеры России». Заказчиком трека «Наука» выступили помощник Президента России Андрей Фурсенко и министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Две эти профильные специализации также курирует заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. Главным идеологом трека «Финансы и технологии» выступил президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Я очень благодарен им за личное участие в этой работе. Особенно ценно, что, несмотря на плотный график, наставники треков активно следят за реализацией конкурса в своих специализациях.

Кроме совместной разработки общих правил и условий каждого трека наши партнеры провели большую работу по созданию новых профильных тестов для всех специализаций конкурса. В рамках очных мероприятий для повышения качества оценки участников треков в парах с оценщиками также будут работать консультанты из этих отраслей.

Как содержательно изменились проекты «Сердце лидера» по сравнению с предыдущими годами, чего в них стало больше — благотворительности, обучения, патриотического воспитания?

Задание «Сердце лидера» впервые появилось в прошлом сезоне конкурса. В рамках него всем полуфиналистам, помимо победы в очном состязании, для выхода в финал было необходимо реализовать любой социальный проект в своем регионе. Перед запуском этого задания мы активно обсуждали его с экспертами и членами Наблюдательного совета конкурса. По нашему мнению, настоящий лидер должен не только обладать управленческими навыками и эрудицией, но и вкладывать душу и сердце в то, что он делает, стремиться помочь тем, кто находится вокруг него.

Мы получили более 1000 реализованных социальных проектов в рамках «Сердца лидера». Некоторые из них стали разовым акциями, но многие продолжают реализовываться до сих пор, в том числе в рамках активностей клуба «Эльбрус», который объединяет победителей конкурса «Лидеры России». Таким образом, участники делают эти проекты уже не для того, чтобы выполнить конкретное конкурсное задание, а по зову души и сердца. Это особенно ценно.

В третьем сезоне проекта мы решили дать возможность участия в задании «Сердце лидера» большему количеству конкурсантов, и запустили его еще во время заявочной кампании. Мы уверены, что у многих лидеров есть хорошие идеи — как сделать свой регион лучше, помочь людям — однако не у всех достаточно опыта в организации подобных мероприятий. Поэтому в этом году мы разделили проект на два этапа: создание идей и их воплощение.

Мы получили более 21 тысячи предложений по реализации социальных проектов. Все участники дистанционного этапа оценивали проекты других конкурсантов и ранжировали их. В результате самыми популярными темами среди участников стали: «Просвещение и образование»; «ЗОЖ: профилактика, а не лечение»; «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу»; «Семья: сохранение традиций и ценностей» и, конечно, тема «75-ой годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне». Рассчитываю, что в этом году наши участники смогут сделать еще больше добрых дел для жителей своих регионов.

Как изменился состав участников — ведь в первом приближении об этом уже можно судить. Изменился ли средний возраст? Стало ли больше женщин, на что надеялись устроители конкурса?

В этом году мы получили свыше 233 тысяч заявок на конкурс из всех регионов России и 68 стран мира. Как и в прошлые годы, наибольшее число заявок пришло из Центрального федерального округа, Приволжского и Северо-Западного. Лидером по количеству заявок, как я уже говорил, стала специализация «Финансы и технологии». Благодаря введению треков в этом году среди участников стало больше специалистов из профильных областей.

Больше всего заявок пришло от конкурсантов в возрасте от 35 до 50 лет — 52,5%, от 25 до 35 лет — 41,7%, старше 50 лет — 3,2%, до 25 лет — 2,6%.

Мы рады, что в этом году среди участников конкурса — как в период заявочной кампании, так и по итогам дистанционного этапа — стало больше женщин. Среди конкурсантов, приглашенных в полуфиналы третьего сезона проекта, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне — 14,8%.

Что касается специализаций, больше всего женщин вышло в полуфинал трека «Здравоохранение» — 27%, в полуфинал специализации «Наука» — 23% и 10% — в полуфинал трека «Финансы и технологии».

О чем говорят видеоинтервью участников третьего сезона, кто они — новые полуфиналисты? Они в хорошем смысле слова «карьеристы» или «бессребреники»?

Одним из условий участия в конкурсе «Лидеры России» является наличие управленческого опыта. Поэтому отчасти всех конкурсантов, в хорошем смысле этого слова, можно назвать карьеристами. Это люди, которые хотят развиваться как личностно, так и профессионально, получать новые знакомства. Традиционно, мы просим конкурсантов в своих видеоинтервью ответить на два вопроса — рассказать о себе, и своих достижениях, а также назвать ключевые цели участия в конкурсе «Лидеры России».

Надо сказать, что это, казалось бы, несложное задание проходят далеко не все конкурсанты. Но нам оно в первую очередь позволяет проверить, насколько ответственно они подходят к участию в проекте.

Логично теперь спросить и о том, как в целом Вы оцениваете развитие президентской платформы «Россия — страна возможностей», ее содержательные и качественные изменения?

Несмотря на то, что прошло всего чуть больше полутора лет с момент создания АНО «Россия — страна возможностей», можно уже подвести некоторые итоги нашей работы. Так, число проектов платформы за это время возросло с 14 до 23, а их участниками стали миллионы россиян и наших соотечественников за рубежом. В 2019 году наши флагманские проекты, такие как конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал» и конкурс для школьников «Мой первый бизнес», увеличили количество заявок, расширили географию, запустили новые специализации, добавили больше возможностей для самих конкурсантов.

В этом году мы запустили несколько новых самостоятельных проектов для разных аудиторий участников: конкурс «Учитель будущего» — для педагогов школ, инженерную «Олимпиаду Кружкового движения НТИ. Junior» для школьников 5−7 классов, конкурс «Мастера гостеприимства» для представителей индустрии туризмаи гостеприимства, проект «Культурный код», направленный на проведение фестивалей уличного искусства в субъектах России, а также конкурс «Цифровой прорыв» для специалистов в сфере информационных технологий (программистов, разработчиков, дизайнеров и управленцев в сфере ИТ). К слову, на этот конкурс было подано свыше 66 тысяч заявок из всех регионов России. Очные мероприятия прошли в 40 городах страны в формате хакатонов, а финал проекта вошел в «Книгу рекордов Гиннесса» как самый большой хакатон в мире по количеству участников.

Копилка проектов платформы также пополнилась несколькими партнерскими конкурсами, среди которых фестиваль «Российская студенческая весна», конкурс «Лучший социальный проект года», российская национальная премия «Студент года», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN». Все эти проекты после присоединения к платформе увеличили количество участников, повысили узнаваемость, добавили новые номинации.

Помимо этого, в 2019 году совместно с ОНФ мы перезапустили в новом формате проект «Профстажировки 2.0». На платформе проекта размещено свыше 4 тысяч кейсов от более чем тысячи компаний-работодателей. На платформе зарегистрировалось более 80 тысяч студентов, почти 4 тысячи из которых принимают участие во всероссийском конкурсе студенческих работ. Благодаря проекту студенты пишут свои курсовые или дипломные работы не «в стол», а решая актуальные задачи конкретных компаний. Лучшие конкурсанты смогут получить работу или трудоустройство в этих организациях. Таким образом, проект стал новым механизмом взаимодействия студента, образовательной организации и будущего работодателя.

Также весной этого года на базе АНО «Россия — страна возможностей» открылась Мастерская управления «Сенеж». Это образовательный центр, который проводит мероприятия по дальнейшему сопровождению и поддержке участников проектов платформы. Сегодня Мастерская реализует десятки различных обучающих программ, а общее число ее слушателей в этому году составило свыше 12 000 человек из всех уголков России. Летом 2019 года впервые на базе Мастерской управления «Сенеж» прошел молодежный форум «Территория смыслов», который собрал 6000 участников со всей страны. В рамках первой смены — «Россия — страна возможностей» — состоялась презентация ключевых проектов нашей платформы, а также лекции и мастер-классы от ведущих спикеров.

Одним из ключевых событий года стало то, что Наблюдательный совет нашей организации возглавил Президент России Владимир Владимирович Путин. Первое заседание совета прошло 4 октября в Сочи. Ему предшествовала проектная сессия, в рамках которой участники и победители проектов нашей платформы работали над новыми проектными инициативами, планами на предстоящий год и изменениями в уже действующие конкурсы.

Очень важно, что вся работа нашей платформы, которую курирует Президент, носит долгосрочный, системный характер, и его личное участие в ней говорит о многом.

Как вообще проекты попадают в поле внимания президентской платформы?

Президент поставил перед нами задачу, чтобы каждый человек в нашей стране получил возможности для самореализации. Именно поэтому мы стремимся расширить линейку проектов платформы, чтобы предложить россиянам как можно больше инструментов для раскрытия своих талантов, потенциала.

Мы постоянно анализируем лучшие практики, проекты, которые реализуются в России и за рубежом, а также работаем с экспертным сообществом — обсуждаем запуск новых инициатив и направлений. В эту работу также активно вовлечены и сами участники наших проектов. Предложить свой проект может и любой гражданин России — на нашем сайте мы специально предусмотрели такую возможность.

Среди ключевых критериев при отборе новых проектов могу назвать: во-первых, актуальность и уникальность самой проектной инициативы, во-вторых, нацеленность на решение поставленной перед нами задачи по предоставлению возможностей для самореализации и продвижению людей, в-третьих, прозрачность механизма отбора участников и справедливую систему оценки и, в-четвертых, широкий охват — для нас важно, чтобы участвовать в проекте могли все жители страны, а не только отдельная группа людей или регион.

Финалисты и победители «Лидеров России» становятся наставниками для участников олимпиады «Я — профессионал», помогают в организации стажировок для студентов СПО и вузов, участвующих в проекте «Профстажировки 2.0», реализуют социальные проекты. Какие еще коллаборации между проектами платформы планируются и, вообще, для чего они нужны?

Победители, финалисты и полуфиналисты нашего флагманского конкурса «Лидеры России» выступают наставниками не только для лауреатов студенческой олимпиады «Я — профессионал», но и для участников других наших проектов: конкурса «Моя страна — моя Россия», кубка по менеджменту среди студентов «Управляй!», конкурса «Доброволец России». Уже сформировано 107 наставнических пар. В будущем эта программа будет обязательно расширяться и охватит другие конкурсы нашей платформы.

К слову, взаимодействие между участниками наших проектов уже дает конкретные положительные результаты. К примеру, в июле этого года сборная команда России, в которую вошли полуфиналист конкурса «Лидеры России» Вячеслав Зырянов и серебряный призер кубка «Управляй!» Максим Кириллов — стала победителем в мировом финале чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Название команды победителей — «Отцы и дети» — было выбрано не случайно. Более опытные участники команды выступали наставниками для молодых специалистов, в результате такая кооперация позволила ребятам показать наилучший результат среди команд из 20 стран мира и занять первое место.

Помимо программы «Наставничество» победители, финалисты и полуфиналисты конкурса «Лидеры России» также выступают экспертами других наших проектов. К примеру, в этом году они привлекались к оценке работ всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».

Запуская новые проекты, мы всегда планируем, как они будут взаимодействовать уже с существующими конкурсами платформы. Для нас важно найти все возможные точки пересечения, ведь такая синергия позволяет дать больше возможностей участникам для обмена опытом и налаживания горизонтальных связей.

Большую работу в этом направлении проводит сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — клуб «Эльбрус». Члены клуба проводят «Уроки лидерства» в школах, вузах и детских лагерях, лекции по теме финансовой грамотности для школьников, реализуют различные благотворительные и социальные акции.

Одним из результатов заседания Наблюдательного совета нашей организации стала концепция форума «Россия — страна возможностей», проведение которого в 2020 году поддержал Президент России. Одной из ключевых тем форума наши конкурсанты предложили сделать наставничество. Основными участниками мероприятия выступят управленцы, добровольцы, студенты, школьники, люди с ограниченными возможностями здоровья — все, кто уже принимал или планирует принимать участие в проектах и конкурсах нашей платформы. Таким образом, участники самых разных проектов смогут встретиться на одной площадке и обменяться опытом, обсудить возможности запуска совместных инициатив в своих регионах.

Какие проекты будут рассмотрены для включения в платформу в 2020 году?

В 2020 году мы продолжим расширять линейку наших проектов и конкурсов. Весной следующего года впервые по всей стране пройдет всероссийская акция «Ночь карьеры», которая родилась из успешной региональной практики Уральского федерального университета. Идея проведения этого мероприятия по всей стране была озвучена в ходе встречи Президента России Владимира Путина со студентами УрФУ в июле 2019 года. Мы рассчитываем, что проект охватит более 60 тысяч студентов вузов и учащихся колледжей, около 200 компаний-работодателей России и крупнейшие вузы страны и даст больше карьерных перспектив для участников.

В 2020 году также впервые будет реализован наш новый проект «Культурный код». Он направлен на популяризацию современного искусства, поддержку талантов и развитие городской среды. Этот проект позволит создать музеи монументального искусства под открытым небом в нескольких городах России. Участниками фестивалей станут российские и мировые стрит-арт художники.

Следите за нашими новостями. Уверен, что в следующем году еще у большего количества россиян появятся новые возможности проявить себя с помощью участия в наших проектах и конкурсах.

Приближается Новый год. Марафон полуфиналов «Лидеров России» начнется уже 14 января, и, наверняка, это будет захватывающая борьба. Чего Вы пожелаете участникам конкурса в наступающем году?

Всем конкурсантам, которые будут бороться за место в суперфинале «Лидеров России» в 2020 году, я желаю удачи, интересных знакомств и новых знаний. И даже если вам не удастся выйти в финал — не нужно расстраиваться. Участие — это уже возможность, это уже достижение. Каждый участник конкурса «Лидеры России» и на дистанционном этапе, и по итогам полуфиналов, получает обратную связь о своих компетенциях и рекомендации по саморазвитию. Таким конкурсантам советую активнее подготовиться и обязательно попробовать свои силы в следующем году. Примеры многих наших участников подтверждают, что, не дойдя до финала с первой попытки, подтянув за год знания и навыки, в новом сезоне можно добиться победы.

Также, пользуясь случаем, хочу поздравить всех россиян с наступающим Новым годом и Рождеством — пожелать успехов в работе и учебе, здоровья и благополучия близким и всего самого доброго!