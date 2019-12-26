Москва, , 14:54 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала компанию «Сангфей СЕС Электроникс Рус» — импортера Philips — на два миллиона рублей из-за координации цен на смартфоны указанного производителя. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

«За координацию экономической деятельности реселлеров смартфонов Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» оштрафовано на 2 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к административной ответственности также были привлечены сотрудники этой компании, которые контролировали соблюдение цен реселлерами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы антимонопольной службы Андрей Цариковский подчеркнул, что «это уже не первое дело ФАС в отношении производителей и официальных импортёров техники по координации цен на свою продукцию».

В ФАС отметили, координация ценовой политики дилеров приводит к тому, что цены на товары, которые могли бы быть ниже в условиях честной конкуренции, устанавливаются «сверху» и не снижаются для потребителя.