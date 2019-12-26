Санкт-Петербург, 26 декабря 2019, 14:48 — REGNUM Российские власти рассматривают не только возможную отмену уплаты НДФЛ наименее обеспеченными гражданами, обсуждается и отмена плоской шкалы налогообложения в целом, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 декабря, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что обсуждение «сценариев и вариантов» возможного изменения принципов уплаты подоходного налога «ведется на постоянной основе», но окончательных решений по этому вопросу пока нет.