Санкт-Петербург, , 14:48 — REGNUM Российские власти рассматривают не только возможную отмену уплаты НДФЛ наименее обеспеченными гражданами, обсуждается и отмена плоской шкалы налогообложения в целом, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 декабря, глава петербургской Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Федоров.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что обсуждение «сценариев и вариантов» возможного изменения принципов уплаты подоходного налога «ведется на постоянной основе», но окончательных решений по этому вопросу пока нет.

«По моим сведениям, в этих обсуждениях речь идет не только об отмене необходимости платить НДФЛ для наименее обеспеченных граждан. Вопрос стоит шире, и обсуждается отмена плоской шкалы налогообложения.

Лично мне как человеку, который давно платит налоги, не нравится идея повышения налогов на богатых с одновременным снижением их для бедных. Но с точки зрения, скажем, руководителей городов эта идея — правильная», — отметил Сергей Федоров.