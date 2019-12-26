Москва, , 14:45 — REGNUM Пояснения Стивена Мнучина о том, что «исчезнувшие» доллары, причем преимущественно в стодолларовых купюрах, просто «лежат под матрасом» у тех, кто предпочитает копить, выглядят весьма правдоподобно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова министра финансов США.

«Если отследить на достаточно продолжительных временных интервалах соотношение курсов валют различных стран, то получается, что так или иначе, но именно доллар последние десятилетия выглядит как самый стабильный.

Остальные валюты, пусть и неравномерно, но теряют в своей цене по отношению к доллару.

Неудивительно, что те, кто предпочитает откладывать деньги на длительный срок, откладывают именно доллары. И именно наличные, так как в отличие от средств на банковских счетах им точно ничего не грозит.

Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что $1,5 трлн наличными, которые не могут найти центробанки мира, не пропали бесследно, а лежат в банковских ячейках по всему миру.

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