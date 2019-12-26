Москва, 26 декабря 2019, 14:45 — REGNUM Пояснения Стивена Мнучина о том, что «исчезнувшие» доллары, причем преимущественно в стодолларовых купюрах, просто «лежат под матрасом» у тех, кто предпочитает копить, выглядят весьма правдоподобно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя слова министра финансов США.
Как сообщало ИА REGNUM, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что $1,5 трлн наличными, которые не могут найти центробанки мира, не пропали бесследно, а лежат в банковских ячейках по всему миру.
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