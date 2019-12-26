Москва, , 14:44 — REGNUM Южнокорейская компания KIA поменяла стоимость пяти своих моделей. Об этом 26 декабря сообщается на сайте «Цена Авто».

Хэтчбек Picanto стал дороже во всех комплектациях на 5 тыс. рублей. Модели Ceed и Ceed SW подорожали на целых 100 тыс. рублей.

Две комплектации спортивного фастбека Stinger подорожали на 25−30 тыс. рублей, две комплектации подешевели на 150 тыс. рублей, а ещё две не поменяли своей стоимости.

Подорожание некоторых моделей бренда KIA связывают с нестабильной ситуацией на автомобильном рынке России, а удешевление с маленьким уровнем реализации данных моделей.

Напомним, с января по ноябрь текущего года в РФ было куплено 207 894 автомобиля компании KIA, что на 1% меньше ноября прошлого года.

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