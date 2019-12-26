Москва, , 14:43 — REGNUM Экспорт продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) в уходящем году составил около $25 млрд. Об этом 26 декабря рассказал глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики.

«В 2019 г. этот показатель (экспорт продукции российского АПК — ред.), по нашим расчетам, составит порядка $25 млрд при плане в $24 млрд», — сказал глава Минсельхоза.

Также он указал, что за последние пять лет объем экспорта продукции АПК увеличился на 30% при стабильном снижении импорта и напомнил, что в 2018 году было экспортировано сельхозпродукции и продовольствия на общую сумму $25,8 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что тарифы за электроэнергию должны быть снижены для фермеров и сельхозкооперативов.