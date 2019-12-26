Грачевский район, Ставропольский край, , 15:07 — REGNUM Вандалы исписали краской табличку на памятнике героям Гражданской войны в городе-курорте Кисловодске. Кроме того, хулиганы оторвали один из указателей, на котором была размещена информация о месте расположения Курортного парка.

О произошедшем сообщили пользователи социальных сетей. Так, в местных сообществах в Instagram опубликованы фотографии, запечатлевшие последствия действий вандалов.

https://www.instagram.com/p/B6hyrWrhVwu/

В мэрии Кисловодска сообщили, что официальных жалоб на хулиганов не поступало, не было и обращений в местную полицию, пишет «Победа26». Вместе с тем в городской администрации заверили, что к 75-летию Победы все памятники на территории курорта будут приведены в надлежащее состояние.

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