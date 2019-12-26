Москва, , 14:34 — REGNUM Российская власть отлично знает цену заявлениям Александра Лукашенко, но угрозы президента Белоруссии «забрать две трубы» имеют совсем другую целевую аудиторию, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 26 декабря, заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Как сообщалось ранее, Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что при отсутствии договоренностей с Россией в энергетической сфере власти Белоруссии могут «забрать» у России две трубы нефтепровода «Дружба», а также начать поиск альтернативы российской нефти.

Читайте также: Лукашенко угрожает отказаться от российской нефти и покупать американскую

«Российская власть, российские элиты и российские эксперты прекрасно знают цену этим заявлениям Лукашенко. Это — пустая риторика, шантаж и игра на публику. Никогда в жизни он не оторвется от российской нефти, пока она остается более дешевой.

Но целевая аудитория у этих заявлений другая. Прежде всего — в самой Белоруссии. Там даже в экспертной среде принято считать, что Россия что-то обязана и что-то должна. И если что-то не так, это потому, что Россия что-то обещала и не сделала.

Но у Лукашенко хватает поклонников и внутри России. Эти люди симпатизируют ему, потому что им кажется, что когда он тянет деньги из российского бюджета, он забирает их не у наших пенсионеров и не у нашей армии, а у наших олигархов», — отметил Андрей Суздальцев.