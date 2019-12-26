Москва, , 14:33 — REGNUM В РФ очень сложно получить государственное финансирование под стартап, считает общественный омбудсмен по вопросам, связанным с незаконным уголовным преследованием предпринимателей, Виктор Звагельский. Об этом он заявил 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы Счётной палаты о неочевидной эффективности мер государственной поддержки бизнеса.

«На самом деле получить финансирование именно под стартап достаточно сложно. Я сталкивался с обращениями и жалобами предпринимателей на то, что, несмотря на то, что формально правила финансирования предприятий малого бизнеса прописаны, на деле это не всегда работает. И чем дальше от центра страны, тем хуже, — сказал Звагельский. — Чтобы получить эти деньги, надо пройти семь кругов ада. Можно сколько угодно играть с процентной ставкой, но она для стартапов всё равно катастрофически завышена, и в этом мы отличаемся от всего остального цивилизованного мира. Ещё одна составляются — это налоговая нагрузка. Можно сколько угодно рапортовать, что у нас снижается фискальное давление на малый бизнес, но в реальности всё не так. В реальности мы не можем ввести нормальную патентную систему, не можем решить вопрос с самозанятыми. Малый бизнес постепенно вымирает».

Ещё один фактор, на который указал Звагельский, это административное и государственное давление на бизнес. По мнению общественного омбудсмена, так называемые лавочники — это самая ущемленная часть бизнесменов: «за них никто не бьётся, решать они ничего не могут». В России, как заметил эксперт, повсеместно исчезают небольшие предприятия в сфере услуг и идёт укрупнение бизнеса во всех направлениях.

Напомним, как сообщалось ранее, по словам аудитора Счётной палаты РФ Данила Шилкова, в России в поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, «их эффективность не очевидна».