Вена, , 14:33 — REGNUM Представители России и Украины начали переговоры по газу в Вене, сообщили 26 декабря в Газпроме.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзитных поставок российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины.

Также были достигнуты договорённости о выплате Газпромом «Нафтогазу» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал их «взаимоприемлемыми и выгодными для обеих сторон».

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