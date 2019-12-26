Бишкек, , 14:32 — REGNUM По итогам января-ноября 2019 года стоимость фруктов в Киргизии выросла на 19,9%, крупы — на 14,4%, рыбы — 12,4%, сообщили в национальном статистическом комитете республики.

С начала года уровень инфляции в Киргизии составил 2,1%. Отмечается рост цен на картофель — 12,1%, бараний жир — 12,2%, муку — 10,5%, рис — 7,3%, мясо — 5,2%. Повышение цен на продукты питания составило 4%.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень инфляции в Киргизии связан с ростом цен на продовольственные, алкогольные и безалкогольные напитки, а также табачные изделия и ростом тарифов на услуги.

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