Москва, , 14:29 — REGNUM Тарифы за электроэнергию должны быть снижены для фермеров и сельхозкооперативов. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«Прошу проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельхозкооперативов», — заявил Путин.

«Люди тоже ставили этот вопрос. Я понимаю, мы как раз предметно об этом говорили, понятно, почему стоимость для малых предприятий выше, чем для крупных. С напряжением связано — всё ясно. Но если нам всё ясно, и ясно и то, что фермеров надо поддерживать, у них других возможностей нет, кроме как опереться на государство — но надо найти решение», — подчеркнул он.