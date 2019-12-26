Москва, , 14:26 — REGNUM На госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» в бюджете на 2020 год приходится меньше средств, чем планировалось. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«В бюджете на 2020 год на программу заложено средств меньше, чем планировалось. Понятно, что когда идут корректировки бюджета, всегда решаются вопросы, связанные с приоритетами. Но я думаю, что вы со мной согласитесь: село и те вопросы, о которых я только что говорил, безусловно к таким приоритетам относятся», — заявил Путин.

Он отметил, что многие участники встречи в Адыгее 23 декабря спрашивали о госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и о том, как через неё будут поддержаны проекты строительства инфраструктуры, развития туризма и так далее.

Программа важна для конкретных сёл, посёлков, их жителей и местного бизнеса, отметил Путин.

«Необходимо наращивать эффективность, результативность базовой программы сельского хозяйства. Следует продолжить субсидирование отечественных производителей сельхозтехники. Уже давал такие поручения, это важно, нужно как для АПК, так и для российской промышленности в целом, для нашего машиностроения, для других смежных отраслей», — добавил президент.