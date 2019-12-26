Москва, , 14:24 — REGNUM В России в 2019 году стоимость мобильного интернета снизилась почти в два раза, один гигабайт стоит в среднем 37,3 рубля. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.

«Мобильный интернет в России стал доступнее — средняя цена за 1 гигабайт за год снизилась на 48%», — говорится в исследовании.

Отмечается, что средняя стоимость одного гигабайта в мире составила 187 рублей, в России — 37,3 рубля (269,3 рубля и 55,5 рубля в декабре 2018 года соответственно). Россия заняла шестое место в рейтинге стоимости одного гигабайта, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на неделе президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить интернетом все населённые пункты страны, в которых проживают по меньшей 100 человек. По словам главы государства, соответствующее поручение уже было дано, подготовлен соответствующий проект закона.

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