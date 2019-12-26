Москва, , 14:29 — REGNUM 1 января 2020 года Роскачество приступит к проверкам минеральной питьевой воды. Об этом сообщил 26 декабря журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Он отметил, что первые результаты проверок появятся к концу первого квартала. Мантуров напомнил, что эксперимент по добровольной маркировке минеральной и питьевой бутилированной воды также намечен на январь.

До начала эксперимента ожидается выход нормативного акта — постановления правительства, вносящего категорию минеральной и питьевой воды. Минпромторг пока согласовывает документ с органами исполнительной власти, внесение в правительство состоится в январе. Эксперимент продлится девять месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров заявил, что после эксперимента будет принято решение о его продолжении либо назначена дата ввода обязательной маркировки воды.

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