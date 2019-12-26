Москва, , 14:22 — REGNUM Российский урожай зерновых по итогам уходящего 2019 года составит около 121 млн тонн. Об этом 26 декабря рассказал президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета, посвященном развитию АПК.

«По зерну, по всем прогнозам, снова выходим на высокий результат — порядка 121 млн тонн», — заявил российский лидер и отметил, что ежегодный урожай зерновых в России свыше 100 млн тонн стаёт «устойчивой тенденцией» и прошлые рекорды теперь воспринимаются в качестве нормы.

Также президент России отметил, что экспорт аграрной продукции по итогам уходящего года может превысить сумму в $24 млрд.

«Агроэкспорт, включая не только сырье, но и продукцию высокого передела, по итогам года может превысить $24 млрд», — рассказал Путин и напомнил, что к 2024 году данный показатель должен быть $40 млрд.

«И это вполне реализуемая задача», — выразил свою уверенность в этом президент России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Государственного совета заявил, что первичное звено здравоохранения остаётся одной из острейших проблем на селе.

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