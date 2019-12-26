Москва, , 14:19 — REGNUM Уровень заработных плат в сельском хозяйстве России остаётся неудовлетворительным. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет примерно две три только от средней по экономике. Обращаю на это внимание прежде всего работодателей: нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперёд!» — заявил Путин.

«Добавлю, что именно на селе живёт больше половины, по оценке 53%, граждан с низкими доходами. То есть наша приоритетная, общенациональная задача — снижение и преодоление бедности в значительной степени имеет сельское измерение», — указал президент.

У сельских территорий нет своего профильного нацпроекта, однако их интересы должны быть учтены в каждом из проектов, а планы и действия разных ведомств — чётко и предметно скоординированы, указал президент.