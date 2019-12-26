Архангельск, , 14:15 — REGNUM В Архангельской области утвердили тариф на вывоз ТКО. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с 1 января 2020 года размер тарифа составит 579, 54 рубля за кубометр, льготный тариф для населения — 520 рублей за кубометр.

Таким образом, больше всего за вывоз ТКО будут платить жители крупных городов, проживающих в крупных городах — 120 рублей в месяц. Для тех, кто проживает в собственном доме плата составит 76 рублей. Владельцам квартир в городах с населением до 12 тысяч ежемесячно придется платить за вывоз ТКО 73 рубля. Тариф, установленный для жителей сельской труднодоступной местности, является одним из самых минимальных среди регионов Северо-Западного федерального округа — 52 рубля с человека.

«Считаю, что установленный размер тарифа позволяет защитить интересы жителей Архангельской области и обеспечить стабильную работу регионального оператора, максимально смягчив риски при входе в новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметила руководитель агентства по тарифам и ценам Архангельской области Елена Попова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители оппозиционных фракций Архангельского областного собрания проголосовали против предложенных правительством тарифов, посчитали их завышенными.