Волгоград, , 14:15 — REGNUM Заготовки для танковых стволов начинают делать на Волгоградском металлургическом заводе «Красный Октябрь», сообщили 26 декабря корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия. Продукцию изготовят в рамках Гособоронзаказа.

На баррикадской площадке металлургического предприятия начата выплавка спецстали для производства заготовок для командных изделий танка Т-90. Изделия выплавляют в специальной печи: её вместимость позволяет плавить сталь одновременно для трёх изделий, вес каждой из которых около трёх тонн. Заказчик — ОАО «Завод № 9» — получит готовую продукцию уже в 1−2 квартале 2020 года.

Кроме того, на заводе изготовят партию поковок для нужд ФНПУ «Титан-Баррикады», а в начале 2020 года приступят к металлургическим заготовкам для универсальной боевой платформы Армата.