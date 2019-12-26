Москва, 26 декабря 2019, 13:55 — REGNUM Жители России назвали причины, почему зарегистрировались в качестве самозанятых. Самая распространенная причина — самореализация и желание заниматься любимым делом, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).
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Вторая причина — возможность самостоятельно планировать нагрузку и оставлять большее количество свободного времени на семью и хобби, третья — нежелание иметь проблемы с законом и быть пойманным из-за неуплаты налогов.
Также среди причин — обязательное условие контракта при работе с заказчиком и возможность официально подтвердить наличие заработка для оформления кредита или визы.
Исследование проведено в декабре 2019 года. Методом телефонного интервью опрошено 60 жителей Москвы, Подмосковья, Калужской области и Татарии, которые уже официально оформлены как самозанятые.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что в. качестве самозанятых в РФ зарегистрировано свыше 330 тыс. человек.
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