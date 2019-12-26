Токио, , 13:54 — REGNUM Из-за продолжающегося бойкота японских товаров и услуг экспорт пива из Японии в Южную Корею упал ниже 100 млн вон (~$86 тыс.). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства финансов Японии.

Согласно опубликованным данным, в ноябре текущего года экспорт японского пива в страну составил 6,96 млн йен (~$63 500), что на 99,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что по сравнению с октябрем текущего года показатель немного вырос, так как в октябре экспорт японского пива в Южную Корею сократился на 100%.

Также в стране зафиксировали рост экспорта лапши быстрого приготовления рамён. В ноябре текущего года экспорт данного продукта составил 900 тыс. йен (~$8 200), что значительно выше показателя за октябрь текущего года.

Между тем, по данным агентства Kyodo, экспорт фтористого водорода сократился на 93,5%, до 46,93 млн йен (~$428 400).