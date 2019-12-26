Москва, , 13:51 — REGNUM Средние темпы роста в сельском хозяйстве России выше, чем в среднем по стране. Об этом 26 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании Государственного совета.

«В последнее время средние темпы роста в сельском хозяйстве, как известно, выше, чем в целом по экономике России. Даже когда объём ВВП снижался, село выходило в плюс», — заявил Путин.

За 11 месяцев 2019 года производство сельхозпродуктов выросло ещё на 4,1%.

«Что важно, постепенно повышается вклад в общий результат не только крупных холдингов и структур, но и малого бизнеса, фермерских хозяйств. В 2010 году их объём составлял 7,2%, а в текущем году ожидается уже 12,9%», — указал президент.