Москва, , 13:37 — REGNUM Российская валюта продолжает агрессивно довлеть над долларом, несмотря на отсутствие внятных драйверов, продолжая двигаться к новым максимумам по инерции. 26 декабря доллар открылся гэпом вниз и обновил минимумы мая 2018 года в районе 61,60 руб., удерживаясь вблизи нижней границы диапазона, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Безусловно, к текущему ралли рубля можно привязать фактор налогового периода и высокие цены на нефть. Но по большей части спекулянты проявляют повышенную активность просто в отсутствие негатива, а масштабы движений обостряются за счет тонкого предпраздничного рынка.

На текущих уровнях российская валюта выглядит переоцененной, и даже с учетом недавнего роста нефти к трёхмесячным максимумам, нынешний курс неоправданно высок. Причем если на рынках в ближайшее время не появится медвежьих сигналов, игроки могут продолжить толкать курс рубля вверх, после чего может наступить болезненная коррекция.

Сейчас мировые инвесторы всецело сосредоточены на торговых переговорах. Трамп и Си не устают повторять, что готовы к подписанию первой фазы торговой сделки. Так что, по сути, участники рынка считают это делом решенным.

На данном этапе это подспорье для высокодоходных активов в целом, но по факту подписания соглашения, которое должно состояться в следующем месяце, возможен эффект в стиле «покупай на слухах, продавай на фактах».

Другими словами, фактор, который сейчас поддерживает оптимизм, может сыграть против рисковых активов, особенно когда к игрокам придет осознание того, что после первого этапа сделки сторонам предстоит преодолеть еще немало разногласий», — пояснил эксперт.

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