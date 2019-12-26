Калининград, , 13:36 — REGNUM Средний надой молока от одной коровы в Калининградской области остаётся значительно выше, чем в среднем по России, а общие показатели производства молока в области позволяют считать российский эксклав одним из лидеров в РФ, заявили в пресс-службе регионального правительства, подводя отраслевые итоги года.

За сутки средний надой от одной коровы в хозяйствах Калининградской области составляет 21,5 кг, что в 1,3 раза выше, чем в среднем по РФ. Всего в России только 13 регионов, где среднесуточный надой коровы составляет более 20 кг молока: Ленинградская, Калужская, Кировская, Калининградская, Вологодская, Липецкая, Владимирская, Воронежская, Белгородская, Московская, Тульская области, Краснодарский край и Республика Крым.