Ростов-на-Дону, , 13:32 — REGNUM В Ростовской области с 1 января 2020 года подешевеет вывоз мусора. В регионе новые тарифы на вывоз твёрдых коммунальных отходов установлены для всех восьми региональных межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК).

ИА REGNUM напоминает, что Ростовская область будет поделена на восемь зон, в каждой из которых должен действовать мусороперерабатывающий завод. Однако ни один которых до сих пор не введён в эксплуатацию.

Что касается тарифов, то стоимость полного цикла работ по утилизации кубометра мусора на территории Мясниковского МЭОК будет стоить 425,83 рубля, Миллеровского МЭОК — 546,77 рубля, Красносулинского МЭОК — 464,01 рубля, Неклиновского МЭОК — 537,11 рубля, Морозовского МЭОК — 556,82 рубля, Новочеркасского МЭОК — 416,25 рубля, пишет donnews.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года в Ростовской области были утверждены тарифы на переработку мусора для региональных операторов, ответственных за этот процесс. Однако позже тариф снизили в муниципалитетах, в которых норматив возрос вдвое и более.