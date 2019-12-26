Москва, , 13:30 — REGNUM Российский проект «Северный поток — 2», в отношении которого недавно Соединённые Штаты ввели очередные санкции, может быть завершён российской стороной даже без участия иностранных подрядчиков. Такое заявление сегодня, 26 декабря, сделал министр энергетики России Александр Новак.

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«Если Allseas не сможет в рамках разъяснений минфина США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами», — подчеркнул глава Минэнергетики РФ.

По словам министра, для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка.

«Думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена», — уточнил Новак.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря после вступления в силу американский санаций в отношении российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ по прокладке трубопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании.

При этом министр энергетики России Александр Новак выразил уверенность, что, несмотря на санкции США, газопровод «будет достроен. Глава федерального ведомства уточнил, что говорить о том, что Allseas не сможет достроить «Северный поток — 2», преждевременно. Пока работы просто приостановлены. По его словам, компания запросила разъяснение у американского минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы.

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