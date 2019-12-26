Ярославль, , 13:28 — REGNUM Мэр Ярославля Владимир Волков обвинил в проблемах с освещением города предыдущих градоначальников. Об этом мэр рассказал на встрече с журналистами, сообщает портал Yarnews.

Фонари

«Я не могу согласиться, что такого раньше никогда не было, а сейчас вот получилось. Не бывает такого, чтобы вдруг за один год что-то произошло. Более 12 лет системой энергообеспечения города никто не занимался. В нарушение всего, в том числе федерального законодательства, были переданы документы по осветительным приборам, фонарям, кабелям, электроподстанциям в 2010 году. Уже тогда это была проблема, от которой избавился действующий на тот момент мэр», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

В 2010 году мэром Ярославля был Виктор Волончунас, сейчас депутат Ярославской областной думы от «Единой России». Второй причиной, почему в городе не горят фонари на целых улицах, он назвал федеральное законодательство. В конкурсах на обслуживание уличного освещения, по его мнению, выигрывают некомпетентные подрядчики.

« Сейчас настолько упростили процедуру 44-ФЗ, что на торги выходят люди, у которых нет ни денег, ни персонала, ни вышек. Они побеждают, так как критерий только один — цена. Есть пробелы в законодательстве. Мы на следующий год предприняли все меры, я думаю, что мы в ближайшее время после праздников узнаем, что МРСК займется всем осветительным городским хозяйством. Еще раз подчеркиваю — созрела проблема не сейчас, а много лет назад », — сказал Владимир Волков.

Спасение мэр Ярославля видит в модернизации уличного освещения.

«Соответственно, ситуация с ухудшением освещения не зависит то того, что мэрия не меняет лампочки, она заключается в другом: когда мы заходим на подстанцию, на двери которой нет даже замка, на каких-то проводочках все держится, рубильники — это 80-е года, там на таких скруточках, на изоленте, извините за выражение, на соплях все держится. О чем мы договорились с МРСК — энергохозяйство очень эффективно модернизируется за счет либо концессии, либо энергосерсвисных контрактов. Мы платим каждый год 250−300 млн, и переплачиваем из-за того, что лампы, которые горят — они неэффективны, они потребляют много электроэнергии. Стратегически МРСК просчитывает сейчас количество ламп, которые нужно заменить, проводов, оборудования на подстанциях. Это вся система освещения. Мы за 20−21 год ложны поменять все на новое. Мы к этому движемся. С июля месяца начнем модернизацию уличного освещения, это даст нам экономию средств, за счет чего и будет модернизировать систему без бюджетных денег », — заявил мэр Ярославля.

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